De Amerikaanse acteur Nicolas Cage gaat als het aan hem ligt nooit met pensioen. Dat vertelt hij in een interview met Entertainment Weekly.

"Dat kan gewoon niet gebeuren. Wat ik doe in cinema heeft als een beschermengel gewerkt, ik heb het nodig", aldus de acteur. "Ik ben een gezonder mens als ik werk. Ik heb een positieve plek nodig om al m'n levenservaring te kunnen uiten en dat is wat het maken van films me heeft gegeven. Dus ik ga nooit met pensioen."

De 57-jarige acteur, bekend van films zoals Leaving Las Vegas en Pig, vindt het belangrijk dat hij op zijn leeftijd geïnteresseerd blijft. "Als ik niet geïnteresseerd ben, dan word jij dat ook niet", vertelt hij. "Dat wordt moeilijker naarmate we ouder worden. Dus ik moet nieuwe manieren vinden om me te uiten, nieuwe uitdagingen."

Dat hij niet met pensioen wil, houdt niet in dat geen rustmomenten wil inlassen. "Als God dat toestaat, wil ik als ik de volgende twee films heb afgerond even pauze nemen. Ik denk dat het tijd is om op te laden."