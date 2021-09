André Hazes houdt de komende tijd rust vanwege emotionele burn-outklachten, zo laat zijn management vrijdag weten. De zanger heeft tijd nodig om weer op krachten te komen.

De ontwikkelingen in zijn privéleven en het gebrek aan optredens hebben hun tol geëist.

"André is gewend een turbulent leven te leiden", aldus zijn manager Sjoerd Bodewes. "Maar door de coronacrisis en ook de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken. Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt."

Donderdag werd duidelijk dat de concerten die Hazes op 15 en 16 oktober in Ahoy zou geven niet doorgaan. Het is niet duidelijk of de burn-out van de zanger daar iets mee te maken heeft. De reden die werd gegeven is dat de concerten bij een bezetting van 75 procent niet rendabel zijn.

De zanger is sinds ongeveer vijf maanden samen met Sarah van Soelen, nadat hij eerder zijn relatie met zijn verloofde Monique Westenberg had verbroken. Het stel staat sindsdien uitgebreid in de aandacht. Ook Van Soelen heeft professionele hulp gezocht en verblijft in een kliniek in Spanje om te leren omgaan met de aandacht, zo maakte haar familie onlangs bekend.