De Amerikaanse acteur Patrick Dempsey, bij het grote publiek beter bekend als Derek "McDreamy" Shepherd uit de tv-serie Grey's Anatomy, werd uit de show geschreven omdat hij de set terroriseerde. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van het nog uit te komen boek How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy van Lynette Rice.

Voor het boek sprak Rice met acteurs en producenten van de tv-serie die hebben samengewerkt met Dempsey. Volgens hen waren er "HR-problemen", waardoor het personage dat de acteur speelde na elf seizoenen uit de serie werd geschreven.

"Het was niet van seksuele aard. Hij was de set aan het terroriseren. Sommige leden van de cast hadden erna last van PTSS (gevoelens van angst, spanning en onrust die na een gebeurtenis beginnen, red.)", vertelde James D. Parriott, uitvoerend producent van de tv-show.

"Hij had een soort grip op de set waardoor hij wist wanneer hij de productie kon stoppen en mensen bang kon maken", aldus Parriott. "Het netwerk en de studio kwamen naar mij voor hulp en we hadden sessies met hem. Ik denk dat hij gewoon klaar was met de show. Hij hield er niet van om elke dag naar de set te komen om te werken. Hij en Shonda (Rhimes, regisseur van de serie, red.) konden elkaar niet uitstaan."