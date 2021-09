Oud-presentator Frank Masmeijer zit sinds maandag weer vast in de gevangenis in het Belgische Beveren. Een woordvoerder van het parket Oost-Vlaanderen heeft een bericht hierover van Shownieuws bevestigd.

De zestigjarige Masmeijer, onder meer bekend van het NCRV-spel Dinges en de Holidayshow werd in 2019 veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor cocaïnesmokkel.

De ex-showmaster mocht eerder dit jaar de gevangenis verlaten omdat hij een 'strafonderbreking' kreeg vanwege de coronacrisis.

Masmeijer diende eerder dit jaar een verzoek in voor vervroegde vrijlating, omdat hij een derde van zijn straf erop had zitten. De rechter wees dit verzoek af. In oktober kan de oud-presentator opnieuw een verzoek indienen.