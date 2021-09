Realityster Kim Kardashian is niet van plan om meer kinderen te nemen. Dat vertelt ze in een interview met talkshowhost Ellen DeGeneres, dat donderdag wordt uitgezonden tijdens het laatste seizoen van The Ellen DeGeneres Show.

DeGeneres vraagt in het interview of de familie van Kardashian een nieuwe drieling zou moeten nemen. Hiermee doelt ze op Kardashians jongste dochter en de kinderen van haar zus Khloé Kardashian en halfzus Kylie Jenner. Zij kregen drie jaar geleden kort na elkaar dochters Chicago West, True Thompson en Stormi Scott, die de familie een "drieling" noemt.

Kylie Jenner is momenteel zwanger van haar tweede kind met rapper Travis Scott. "Moet Khloé daarop inspringen?", vroeg DeGeneres. "Moet ze nu ook zwanger raken?"

"Absoluut. We zouden voor een nieuwe drieling moeten gaan. Maar misschien met een andere zus", antwoordde Kardashian, die haar derde en vierde kind via een draagmoeder kreeg. "Ik heb meer zussen en een broer. Iemand anders zou dat moeten doen."

Kardashian, die haar vier kinderen samen met ex-man Kanye West heeft gekregen, vindt haar gezin compleet. "Ik ben er klaar mee. Ik heb een heleboel kinderen, ik ben klaar."