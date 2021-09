Sarah Ferguson is blij dat ze op relatief jonge leeftijd oma is geworden. Dat schrijft de 61-jarige hertogin in een open brief aan haar dochters Beatrice (31) en Eugenie (33) in het Britse magazine Good Housekeeping.

"Met mijn 61 jaar ben ik jong oma geworden, en ik hou ervan. Ik lach elke dag van oor tot oor, omdat dat is hoe het voelt om 'granny' te zijn", schrijft Ferguson, die afgelopen augustus voor het eerst grootmoeder werd.

Toen beviel haar jongste dochter Eugenie van een zoon: August. Deze herfst wordt de hertogin opnieuw oma, want dan verwacht ook haar oudste dochter Beatrice haar eerste kind.

De hertogin van York, die ook na haar scheiding van prins Andrew in 1992 haar titel is blijven voeren, is naar eigen zeggen maar wat blij met haar nieuwe rol.

"Ik heb zoveel leuke ideeën over dingen die ik met mijn kleinkinderen kan gaan doen." En natuurlijk zal ze ook de door haarzelf geschreven kinderboeken voorlezen. "Ze zijn het perfectie publiek", besluit Ferguson haar brief.