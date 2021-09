Koningin Máxima heeft afgelopen zomer een kleine breuk in haar rechterhand opgelopen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag desgevraagd. Ze was met een gespalkte hand te zien bij de opening van de nationale supercomputer Snellius in Amsterdam.

Máxima bleef aanhoudende klachten houden nadat ze de hand had verwond en liet zich nakijken. Omdat ze haar hand rust moet geven, is die gespalkt.

Hoe de koningin de breuk opliep en welk deel van haar hand ze heeft gebroken, wil de RVD niet zeggen.