Maxime Meiland en haar vriend Leroy Molkenboer zijn dinsdag ouders geworden van een dochter. Ze hebben het meisje Vivé genoemd, schrijft de 25-jarige realityster donderdag op Instagram.

"Daar is ze dan, onze lieve Vivé", aldus Meiland. "Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus, die nu al niet meer zonder jou kan."

Meiland vertelde eerder dat haar vriend de naam heeft bedacht. "Ik moest in het begin wel even wennen, hoor. Omdat het een naam is die je niet zo vaak hoort. Of eigenlijk niet. Ik ken niemand die zo heet", zei ze in een video.

De dochter van Martien Meiland en Erica Renkema heeft al een driejarige dochter: Claire.

Meiland en Molkenboer kochten onlangs samen een huis in Noordwijk. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland, waar hij als cameraman werkte, en hebben sinds vorig jaar een relatie.