Halle Berry vecht al haar hele leven tegen het beeld dat ze een makkelijk leven heeft vanwege haar uiterlijk. Dat vertelt de 45-jarige actrice in The New York Times.

"Omdat ik er op een bepaalde manier uitzie, zou ik geen tegenslagen hebben. Maar ik heb verliezen en pijn gekend. Ik ben mishandeld", aldus de X-Men-actrice, die in het verleden heeft verteld dat ze gewelddadige relaties heeft gehad.

"Het frustreert me enorm als mensen denken dat ik een makkelijk leven heb vanwege mijn looks, want ik heb absoluut ellende meegemaakt. Geen gebroken hart, angstig moment of traan is mij bespaard gebleven."