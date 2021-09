Ozzy Osbourne wordt binnenkort weer geopereerd aan zijn nek en rug. Hij heeft nog steeds veel pijn na een val in 2019 en moet daarom weer onder het mes, vertelt zijn vrouw Sharon aan de Daily Mail.

De Britse rocker ging twee jaar geleden onderuit in de badkamer en kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen door een ongeluk met een quad. Hij werd na de val al meerdere keren geopereerd, maar heeft nog steeds last. Volgens zijn vrouw moet de komende operatie ervoor zorgen dat de pijn wordt verminderd.

Osbourne heeft door zijn blessures niet kunnen optreden. Vorig jaar maakte de zanger bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Dat is nu volgens Sharon "onder controle" en haar man kan niet wachten tot hij weer op het podium kan staan. "Hij mist zijn vrienden, zijn muzikanten. Dat zijn zijn partners. Hij mist dat leven."