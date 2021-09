Rapper G-Eazy wordt ervan beschuldigd twee mannen te hebben mishandeld tijdens een vechtpartij die afgelopen week in New York plaatsvond. Hij werd enkele dagen na het voorval gearresteerd en weer vrijgelaten, maar zal zich later in de rechtbank moeten verantwoorden.

G-Eazy, bekend van hits als Me, Myself & I en Him & I, zou twee mannen afgelopen vrijdag voor een hotel in het gezicht hebben geslagen. Zij hielden daar "pijn en een rode huid" aan over, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De aanleiding voor de vechtpartij is niet bekend.

De politie werd na het incident gebeld en de rapper werd maandagavond meegenomen naar het politiebureau. Daar werd hij in staat van beschuldiging gesteld. G-Eazy heeft nog niet op het nieuws gereageerd.