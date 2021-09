Macklemore is vader geworden van zijn eerste zoon. Tricia Davis, de vrouw van de rapper, vertelt op Instagram dat ze zes weken geleden is bevallen van Hugo.

"Zes weken geleden, bij een volle maan, kwam dit prachtige wezen in ons leven", schrijft Davis bij een foto van zichzelf met haar pasgeboren zoon. Het stel heeft samen al dochters Colette Koala en Sloane Ava Simone.

Het zoontje is waarschijnlijk een welkome toevoeging in het gezin. De 37-jarige Macklemore, vooral bekend van de hits Thrift Shop en Can't Hold Us, vertelde eerder dat het in zijn "vrouwenhuis" soms voelt alsof hij in een balletstudio woont. "Of alsof de film Frozen constant wordt herhaald."