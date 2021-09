André Hazes uitte zich dit weekend fel tegen Yvonne Coldeweijer. De voormalig musicalactrice heeft haar eigen roddelkanaal en insinueerde daar dat Hazes' vriendin Sarah van Soelen in een afkickkliniek terecht zou zijn gekomen voor een cocaïneverslaving. De zanger heeft nu aan Shownieuws laten weten toch geen rechtszaak te overwegen, maar wat is er nou precies gebeurd?

Hazes en Van Soelen zijn inmiddels zo'n vijf maanden samen en sinds de officiële bekendmaking nog amper uit het nieuws geweest. Het stel poseert regelmatig op sociale media en vertelt in interviews over hoe verliefd ze zijn en NU.nl, RTL Boulevard en Shownieuws genieten er gretig van mee. Dat zorgt voor verontwaardigde reacties: niet alleen omdat er online wel eens geklaagd wordt over de overdaad aan berichten, maar ook omdat Hazes een jaar geleden nog zou trouwen met Monique Westenberg.

Een van de mensen die zich fel uitspreekt over de aandacht die Hazes en Van Soelen naar zich toetrekken met de berichten, is Coldeweijer. Op YouTube en Instagram spreekt zij regelmatig kritisch over het grote aantal foto's dat het stel plaatst. Dat is echter niet het enige wat zij doet: de voormalig musicalactrice beheert een zogenoemd 'juice channel' op sociale media en deelt daar privéberichten van mensen die roddels en verhalen over diverse BN'ers verspreiden, zo ook over Hazes en Van Soelen.

Diverse 'juice channels' zijn de laatste tijd snel populairder geworden. Anoniem delen volgers tips over bekende Nederlanders en in sommige gevallen worden deze roddels zonder wederhoor doorgeplaatst op sociale media. Dat doet echter niet iedereen: FawryNotSawry, die ook een 'juice channel' beheert, checkt eigenlijk alles van tevoren bij de mensen over wie het gaat en vraagt hun ook altijd of het oké is als hij de privéberichten die hij met hen uitwisselt mag delen. Coldeweijer hanteert deze regel ogenschijnlijk niet.

Wie is Yvonne Coldeweijer ook alweer? De 34-jarige Yvonne Coldeweijer begint in 2010 als Keet!. Drie jaar lang presenteerde ze onder die naam Telekids bij RTL8. In dezelfde tijd heeft Coldeweijer een relatie met Ben Saunders.

De actrice was te zien in diverse grote musicalproducties: zo nam ze de rol van Glenda over van Chantal Janzen in Wicked en speelde ze Ariël in De Kleine Zeemeermin.

Sinds 2015 had ze een eigen YouTube-kanaal waar ze vlogde over mode en beauty. Dat kanaal werd in 2020 leeggehaald, maar inmiddels gebruikt ze het om roddels te delen die haar via onder meer haar volgers op sociale media hebben bereikt.

"Er gaan nu stevige geruchten rond van meerdere kanten dat Sarah vrijdag is vertrokken naar een afkickkliniek in Alicante. In deze kliniek zat ze vorig jaar ook vanwege haar cocaïneverslaving. Ik vrees dat dit een gebed zonder einde is, als je omgeving niet clean is en met je wil meestrijden", schreef Coldeweijer zaterdag bij een foto van Van Soelen op het vliegveld.

Volgens Coldeweijer doet ze niets verkeerd. Ze zegt immers niet dat het waar is, maar ze vertelt alleen wat zij gehoord heeft. Hazes ziet dat anders en schrijft een lang bericht aan de YouTuber die zichzelf Alberta Verlinde is gaan noemen. "Yvonne, ik vind alles prima wat je schrijft. En dat je mij aanpakt moet je lekker zelf weten. Maar wat je nu doet, kan echt niet. Dat meisje is anderhalf jaar clean en dat is een hele zware tijd voor haar geweest."

Van Soelen laat via haar familie en de manager van Hazes weten dat er geen sprake is van een afkickkliniek. Ze krijgt mediatraining in Spanje om daar om te leren gaan met onder anderen Coldeweijer. Later schrijft Van Soelen op Instagram dat ze het heel moeilijk heeft door alle kritiek en noemt het gedrag van diverse mensen "pesterijen".

Daar blijft het niet bij: desgevraagd zegt Hazes tegen de echte Albert Verlinde dat hij overweegt naar de rechter te stappen. "Dat is toch een beetje aan het broeien: ga ik dat een keer doen of niet? Ik denk dat hij deze afweging maakt: bijten we een keer door, gaan we naar de rechter en gaat het ons heel veel geld kosten?", aldus Verlinde in een uitzending van Shownieuws.

Toch ziet Hazes ervan af, zo laat hij dinsdagavond middels zijn manager weten. "Wat Sarah en André gisteren gepost hebben, is allesomvattend geweest. We focussen ons op de positieve dingen en de aankomende versoepelingen", aldus de manager tegen Shownieuws.

Coldeweijer lijkt ondertussen niet van plan te zijn te stoppen. In een vlog van dinsdagavond zegt ze niet het gevoel te hebben iemand te pesten en onderstreept ze dat ze altijd duidelijk maakt of iets van horen zeggen is of dat ze er harde bewijzen voor heeft.