The Fast and the Furious-actrice Jordana Brewster heeft zich met haar vriend Mason Morfit verloofd, zo maakt ze bekend via Instagram.

"Jordana Brewster, maar binnenkort Jordana Brewster-Morfit", schrijft de actrice bij een foto van zichzelf en Morfit.

De 41-jarige Brewster was eerder getrouwd met Andrew Form, met wie ze twee kinderen heeft. Aan het begin van de coronacrisis besloten zij uit elkaar te gaan, schreef Brewster in juli in een stuk voor Glamour.

"Mason en ik ontmoetten elkaar vier jaar geleden al eens tijdens een lunch met gezamenlijke vrienden, toen waren we beiden nog getrouwd", aldus de actrice. "Ik ben altijd verlegen bij sociale gelegenheden, dus ik ging even rondlopen. Maar Mason maakte wel indruk: hij was lief en charmant."

De twee volgden elkaar op Instagram en besloten elkaar te ontmoeten toen ze beiden weer vrijgezel waren. "Op mijn veertigste heb ik mezelf eindelijk open kunnen stellen. Daardoor ben ik gescheiden, maar heb ik ook de liefde van mijn leven mogen ontmoeten."