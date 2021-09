Dyantha Brooks is in verwachting van haar tweede kind. Dat vertelde de 33-jarige presentatrice dinsdag in Shownieuws.

Na de uitzending deelde Brooks beelden van de echo op Instagram. "Davis krijgt een broertje", schreef ze daarbij.

Kort na de opnames van Expeditie Robinson, waarin ze momenteel te zien is, raakte de presentatrice zwanger.

"Vol in tranen zei ik op Schiphol tegen Mick (haar partner, red.): als ik terug ben (van Expeditie Robinson, red.), gaan we voor de tweede! En dat bleek, daar is geen woord aan gelogen", aldus Brooks.

Ze vertelde niet hoelang ze al zwanger is. Kijkers van Expeditie Robinson zouden anders kunnen uitrekenen wanneer ze het survivalprogramma heeft moeten verlaten.