De ernstige ooginfectie waarmee Dan Karaty te kampen had, was niet de enige reden waarom het jurylid van onder meer Holland's Got Talent de laatste twee jaar amper op de Nederlandse tv te zien was. Tijdens de coronapandemie keek Karaty eens goed naar zichzelf en ontdekte dat hij niet goed bezig was, vertelt hij in Privé.

"De pandemie heeft me gedwongen naar mezelf te kijken en de manier waarop ik in het leven stond. Wie ik was, hoe ik me naar buiten toe presenteerde en welke dingen ik prioriteit gaf. Het heeft me uiteindelijk doen beseffen dat ik niet goed bezig was", aldus Karaty, die in New York woont maar veel in Nederland werkt.

Het 44-jarige jurylid besefte dat hij al jarenlang niet goed bezig was. "Ik werd depressief, belandde in een heel donkere periode en vond mezelf op een donkere plek. Die worsteling in én met mezelf was zwaar. Ik kwam erachter dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds meer vervaagde, iets waar uiteindelijk ook mijn gezin de dupe van werd."

Inmiddels voelt Karaty zich een stuk beter en vindt hij het belangrijk de grenzen van zijn kunnen beter te bewaken. Ook de ooginfectie, waarbij er kans was dat hij blind zou worden aan zijn linkeroog, is inmiddels verholpen.

Voor de danser staat er niets meer in de weg om terug te keren op televisie. "In januari mag ik eindelijk weer naar Amsterdam voor een nieuw programma van mijn hand dat op de buis komt."