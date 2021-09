Een 23-jarige man die de beveiligers van Ariana Grande bij haar woning bedreigde met een mes is gearresteerd. De man zou volgens TMZ geëist hebben de zangeres te spreken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zou de man heen en weer hebben gelopen voor de woning en daarbij geroepen hebben dat hij Grande wilde ontmoeten. De beveiliging weigerde en vroeg de man het terrein te verlaten.

De man besloot niet te vertrekken, maar een mes uit zijn zak te halen en bedreigde de aanwezige beveiligers. De politie van Los Angeles arresteerde de man kort daarna.

Het is niet bekend of de 28-jarige zangeres aanwezig was tijdens het incident. Bronnen melden de entertainmentsite dat ze direct een omgangsverbod zou hebben aangevraagd, die de rechter heeft ingewilligd.