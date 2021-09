Alanis Morissette is niet te spreken over de documentaire Jagged die over haar leven is gemaakt. De zangeres laat in een verklaring aan The Hollywood Reporter weten dat ze geen première van de film zal bijwonen, omdat ze niet achter het verhaal staat dat verteld wordt.

"Ze wisten me een onterecht gevoel van veiligheid te geven, maar hun agenda werd gelijk duidelijk toen ik de eerste versie van de film zag", zegt de zangeres over de filmmakers. "Toen werd duidelijk dat onze visies pijnlijk ver uit elkaar liggen. Dit is niet het verhaal dat ik wilde vertellen."

Morissette zegt geen premières en andere evenementen rondom te willen bijwonen, mede omdat er volgens haar verschillende onwaarheden in de film worden verteld. Welke elementen van de film niet waarheidsgetrouw zijn, laat ze niet weten. "Ik zal niet iemand anders versimpelde versie van mijn verhaal, dat veel te genuanceerd is voor hen om te begrijpen, steunen", besluit ze haar verklaring.

De zangeres, bekend van hits als Ironic en You Oughta Know, werd voor de film geïnterviewd. Eerder deze week werd al bekend dat ze in dit interview vertelt dat ze op haar vijftiende meerdere keren is verkracht.

De film van Alison Klayman ging op 13 september in première op het filmfestival van Toronto.