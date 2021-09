De advocaat van de Britse prins Andrew heeft maandag tijdens een hoorzitting zoals verwacht ontkend dat zijn cliënt de destijds minderjarige Virgina Giuffre heeft misbruikt.

Volgens advocaat Andrew Brettler is de civiele rechtszaak die de vrouw heeft aangespannen in New York daarnaast mogelijk niet rechtsgeldig. De prins is aangeklaagd door Giuffre, die zegt dat hij zich herhaaldelijk aan haar heeft vergrepen toen ze zeventien jaar oud was.

Tijdens de telefonische hoorzitting zei Brettler dat Giuffre in 2009 een regeling heeft getroffen in een aparte rechtszaak. Daarmee zou ze hebben ingestemd dat ze niet langer het recht had de prins aan te klagen.

"De aanklager heeft een regeling getroffen waarmee de hertog van York en anderen worden ontzien van mogelijke aansprakelijkheid", aldus de advocaat, die vanuit Los Angeles inbelde. "Dit is een ongegronde, niet-levensvatbare en mogelijk onwettige rechtszaak".

Prins Andrew zou niet rechtmatig zijn gedagvaard

Ook zou Giuffre prins Andrew niet rechtmatig hebben gedagvaard. Zo zouden de papieren van de dagvaarding zijn afgegeven bij een politieagent die het huis van de prins bewaakte. De advocaat van de vrouw stelt dat de papieren wel op de juiste manier zijn overhandigd.

De nu 38-jarige Giuffre beweert dat de zoon van de Britse koningin Elizabeth haar ruim twintig jaar geleden seksueel heeft misbruikt, rond dezelfde tijd dat ze ook door de omstreden zakenman Jeffrey Epstein werd misbruikt. De prins ontkent de beschuldigingen aan zijn adres.

De volgende zitting in de zaak staat gepland voor 13 oktober.