Acteur Jeff Bridges heeft maandag op zijn website een update gedeeld over zijn gezondheid. Bij de 71-jarige Amerikaan werd in oktober 2020 lymfeklierkanker geconstateerd en in maart dit jaar werd hij positief getest op het coronavirus. Inmiddels gaat het een stuk beter met hem.

"Mijn kanker is in remissie. De massa van 20 bij 30 centimeter is gekrompen tot de grootte van een knikker", vertelt Bridges, die bekend werd door onder meer zijn rollen in de films The Big Lebowski en True Grit.

Ook heeft hij minder last van zijn coronabesmetting en laat hij weten dat "corona in de achteruitkijkspiegel zit". "COVID-19 heeft me flink te pakken gehad. Gelukkig ben ik dubbel gevaccineerd en voel ik me inmiddels zo veel beter."

Bridges kreeg het coronavirus onder de leden toen hij een chemokuur onderging. Uiteindelijk heeft hij vijf weken in het ziekenhuis doorgebracht.

"De reden dat ik zo lang in het ziekenhuis moest blijven was omdat mijn immuunsysteem verzwakt was door de chemotherapie", aldus de acteur. Hij heeft "momenten van onbeschrijflijke pijn doorstaan" en dacht soms dat hij bijna doodging.

Tot niet zo lang geleden had hij extra zuurstof nodig om te kunnen lopen. Door middel van therapie was hij in staat om zonder extra zuurstof zijn dochter weg te geven tijdens haar bruiloft en samen met haar te dansen op het feest erna.

"Ondanks alles voelde ik me het grootste deel van de tijd blij en gelukkig", aldus Bridges.