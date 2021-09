Sarah van Soelen, de vriendin van André Hazes, volgt in Spanje mediatraining om beter om te kunnen gaan met alle media-aandacht die haar relatie met Hazes met zich meebrengt, meldt Shownieuws maandag.

Van Soelen werd eerder deze week op een vliegveld gefotografeerd. Volgens haar familie was ze onderweg naar Spanje om professionele hulp te zoeken.

"Sarah is al twee jaar clean. Daar werkt ze nog elke dag aan en dat gaat heel goed", vertelt de familie. "Ze zit nu in Spanje op een plek waar mensen komen met een burn-out of als het gewoon allemaal even te veel is."

"Sarah zit daar om even op adem te komen en om middels therapie de juiste handvaten te krijgen om met alle aandacht om te gaan."

De familie van Van Soelen laat weten dat ze de komende dagen in Spanje zal verblijven. "Ze zit daar om helemaal tot zichzelf te komen. Ze leren haar hoe ze alle drukte moet managen, waar ze haar prioriteiten moet hebben en hoe ze bijvoorbeeld lelijke berichten moet negeren. André support Sarah volledig. Ze zijn stapelgek op elkaar."