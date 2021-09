Britney Spears gaat trouwen met Sam Asghari, na een relatie van ruim vijf jaar. Het stel kondigde zondag hun verloving aan en Asghari is een belangrijke steun voor de zangeres in de rechtszaken rondom het curatorschap van haar vader. Maar wie is deze 27-jarige verloofde van Spears precies?

Britney Spears en Sam Asghari ontmoeten elkaar in 2016, als de zangeres de clip bij haar nummer Slumber Party opneemt. De dan 21-jarige Asghari is Spears' tegenspeler: terwijl zij wulps op tafel danst, kijkt hij toe. Het model vertelt later dat hij heel erg zenuwachtig was bij de eerste ontmoeting en daarom een ietwat mislukte grap maakte. Toen de zangeres zichzelf voorstelde, zei Asghari: "Sorry, hoe heet je ook alweer?" Toch leidt de opmerking niet tot ongemak en blijven de twee tijdens de opnames om elkaar heen draaien om vervolgens telefoonnummers uit te wisselen.

Op Nieuwjaarsdag 2017 maakt Spears aan de wereld bekend dat zij een nieuwe relatie heeft. Ze vertelt dan ook dat ze het nummer van Asghari kort na hun eerste ontmoeting terugvond in haar tas. "Ik weet nog dat ik hem heel leuk vond, dus ik dacht: ik bel hem gewoon. Sindsdien weet ik hoe leuk en grappig hij is." Het stel steunt elkaar tijdens diverse momenten: zo is Asghari aanwezig tijdens veel optredens die Spears in Las Vegas geeft en helpt haar als ze in 2019 korte tijd in een kliniek zit om te werken aan haar mentale gezondheid.

244 Britney Spears - Slumber Party ft. Tinashe

Asghari wordt in 1994 geboren, in Teheran, Iran als jongste van vier kinderen en verhuist op twaalfjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Asghari blijkt talent te hebben voor American football, maar niet genoeg om er na de middelbare school nog mee door te gaan. Hij schrijft zich in bij de plaatselijke politieacademie als zijn zus hem voorstelt om eens mee te gaan naar een van haar modellenaudities.

Op 21-jarige leeftijd loopt Asghari voor het eerst over de catwalk, waarna hij in diverse reclames speelt. Slumber Party is niet de eerste clip waarin hij te zien is: ook in Work From Home van Fifth Harmony heeft hij een kleine rol. Het modellenwerk is niet meer zijn belangrijkste bron van inkomsten, want inmiddels werkt Asghari als succesvol personal trainer.

Asghari wordt door Spears geprezen voor zijn harde werk en ze noemt hem haar steun en toeverlaat. Tijdens een van de hoorzittingen voor het beëindigen van het curatorschap dat haar vader nog altijd over haar heeft, vertelt ze dat ze niets liever wil dan met de personal trainer trouwen en kinderen krijgen.

Nu haar vader heeft toegezegd te zullen stoppen als curator, is er eindelijk ruimte voor Spears om alles waar ze van droomde waar te maken. Asghari heeft nu een verlovingsring om haar vinger geschoven, een trouwdatum zal snel volgen.