Herman van Veen (76) vindt dat ouder worden zoals hij het doet, een rijk proces is. Echter weet de muzikant en theatermaker dat hij ook moet oppassen: hij doet geen onbezonnen, gevaarlijke dingen, zegt hij tegen AD.

Volgens de zanger is het een kwestie van onderhoud, om oud te worden zoals hij doet. En angst speelt mee. "Ik vind wijn erg lekker ruiken en sta me daarom toe ervan te proeven, maar ik waak voor overmoedigheid."

Het lichaam onderhouden heeft hij naar eigen zeggen voldoende ervaring mee. "Zonder overdreven te doen, hè. Ik doe niet aan joggen, sport bestaat voor mij uit voetballen met de kleinkinderen. Ik blijf fit door te spelen. Zingen is, dat weet ik zeker, gezond voor een mens."

Toch beseft Van Veen ook dat hij mazzel heeft. "Op mijn leeftijd krijg je een soort droneperspectief op de mensen om je heen. Dat je uitspraken hoort en denkt: typerend voor iemand van dertig. Bij mijn levensfase hoort de neiging te vertellen. Over vroeger. Of over iets wat je aan de weet bent gekomen. Als je die dingen niet kunt vertellen, omdat er geen oren voor zijn, is dat eenzaamheid. Mijn voorrecht is dat er nog genoeg mensen zijn die naar mijn verhalen, naar mijn gedachten willen luisteren. Zowel in de zalen als bij mij thuis."