Britney Spears gaat trouwen met haar vriend Sam Asghari. De Amerikaanse zangeres kondigt haar verloving zondag aan op Instagram.

"Ik kan het niet geloven", schrijft Spears bij een video waarin ze haar verlovingsring toont. De door Asghari ontworpen ring bevat een diamant van 4 karaat. In de band is het Engelse woord lioness (leeuwin) gegraveerd; de zangeres wordt regelmatig zo genoemd door het model.

"Het stel heeft hun langlopende relatie vandaag officieel gemaakt. Ze zijn erg geraakt door de steun, toewijding en liefde die ze ontvangen", laat de manager van Asghari aan Us Magazine weten.

De artieste en Asghari ontmoetten elkaar vijf jaar geleden tijdens de opnames van Spears' clip bij het nummer Slumber Party, waarin Asghari haar geliefde speelt. Op Nieuwjaarsdag 2017 maakte de zangeres haar relatie met het model officieel bekend.

De 39-jarige Spears liet afgelopen voorjaar in een getuigenis rond haar curatele weten dat ze graag zou trouwen en een kind krijgen met de 27-jarige Asghari. Haar toezichthouders zouden haar dat onmogelijk hebben gemaakt. Kort geleden heeft haar vader, die dertien jaar lang haar curator was, laten weten de regeling te willen opheffen.

Dit wordt het derde huwelijk voor Spears, die in 2004 nog geen drie dagen getrouwd was met jeugdvriend Jason Alexander en later dat jaar in het huwelijk trad met Kevin Federline, met wie ze zoons Sean Preston (15) en Jayden James (15) heeft.