Alanis Morissette vertelt in de documentaire Jagged meerdere malen te zijn verkracht toen ze vijftien jaar was, meldt People.

"Het kostte me jaren therapie om zelfs maar toe te geven dat ik een slachtoffer was", vertelt Morissette in de documentaire, die maandag in première gaat op het Toronto International Film Festival.

"Ik vertelde altijd dat ik ermee instemde en dan werd ik eraan herinnerd: 'Hé, je was vijftien, je stemt niet in als je vijftien bent.' Nu heb ik zoiets van: oh ja, het zijn allemaal pedofielen. Het was wettelijk gezien verkrachting", aldus de Canadese zangeres, bekend van de nummers You Oughta Know en Ironic.

In 2008 werd de wetgeving in Canada veranderd, waardoor de leeftijd van toestemming voor seksuele activiteit werd verhoogd van veertien naar zestien jaar.

'Het was aan dovemansoren gericht'

Er is echter een vrijstelling die seks tussen tieners binnen een verschil van vijf jaar legaliseert. Hiermee wordt voorkomen dat seksuele activiteit met wederzijds goedvinden tussen jongeren per ongeluk strafbaar wordt gesteld.

In de documentaire vertelt de zangeres niet door wie ze misbruikt is. "Ik heb het een paar mensen verteld en het was aan dovemansoren gericht", aldus de 47-jarige zangeres.

Morissette legt ook uit waarom ze niet eerder naar voren kwam met het nieuws. "Je weet dat veel mensen zeggen: 'Waarom heeft die vrouw dertig jaar gewacht?' Vrouwen wachten geen dertig jaar. Niemand luisterde naar ze, of hun levensonderhoud of familie werd bedreigd."