Er is voor de tweede keer geprobeerd in te breken in de auto van Monica Geuze. Dat vertelde de presentatrice zondag op Instagram.

"Al te belachelijk voor woorden dat ik speciaal folie over mijn ramen heb moeten plaatsen zodat deze niet ingetikt kunnen worden, maar zo weer bij je auto aankomen... Ben het echt spuug- en spuugzat!", schreef de 26-jarige Geuze in haar Instagram Stories.

"Steek je handen uit je mouwen voor een baan zodat je je eigen geld kunt verdienen in plaats van met je gore jatgrage tengels aan andermans spullen te komen."

In december 2020 liet Geuze op Instagram weten dat er een poging tot inbraak was gedaan in haar toenmalige woning in Vinkeveen. Op dat moment was ze met haar vriend onderweg naar haar vakantieadres.

In april werd de achterruit van de auto de presentatrice ingeslagen, toen ze geparkeerd stond in het centrum van Amsterdam.

Verificatie: in een eerdere versie stond dat er werd ingebroken tijdens een vakantie met haar ex-vriend.