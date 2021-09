Na het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries wilde presentatrice Miljuschka Witzenhausen lange tijd niet ingaan op vragen over hoe zij en haar moeder Astrid Holleeder zijn dood ervoeren. Dat vertelde ze zondag op Instagram.

"Deze vraag komt de laatste tijd veel binnen", schreef Witzenhausen als antwoord op de vraag van een volger of zij en haar moeder afscheid hebben kunnen nemen van De Vries, die in juli werd neergeschoten en later aan zijn verwondingen overleed.

"Ik heb gekozen om er een tijd lang geen antwoord op te geven. Omdat we allemaal ons verdriet hebben hierover. Voor mijn gevoel voelde dat soms misplaatst voor mij persoonlijk om te delen. Om vele redenen."

De Vries stond Holleeder en haar zus Sonja bij in hun verklaringen tegen hun broer Willem Holleeder. Ook was de misdaadverslaggever vertrouwenspersoon van Sonja Holleeder na de moord op haar echtgenoot Cor van Hout, een van de ontvoerders van Freddy Heineken.

'Ik kan nog steeds niet goed de woorden ervoor vinden'

"Ik vind het zo hartverscheurend voor (de moeder van) zijn kinderen en geliefde. Zij leefden met dezelfde angst als ik, maar dan voor hun vader in plaats van hun moeder."

"Rouwen en verdriet hebben ruimte en tijd nodig. Ik merk dat ik nog steeds niet goed de woorden ervoor kan vinden. Het maakt me zo verdrietig om er stil bij te staan. Hetzelfde geldt voor mijn moeder. We missen hem onbeschrijfelijk, net zoals iedereen met een rechtvaardig hart", aldus de presentatrice, die na het overlijden van De Vries een korte herinnering aan de misdaadjournalist deelde op haar sociale media.

Witzenhausen eindigde haar verhaal met een foto van de kinderen van De Vries. "Ik probeer altijd overal iets positiefs in te zien. En dat zijn zij, de kids van Peter, die allebei zulke mooie mensen zijn. Een perfecte combi van hun ouders, die nu op hun manier de nalatenschap van Peter eren en voort laten bestaan."