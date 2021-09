Lana Del Rey deactiveert vanaf zondag al haar socialemedia-accounts. Dat maakte de 36-jarige zangeres zaterdag bekend op Instagram. De reden hiervoor is dat sommige van de dingen waar ze momenteel aan werkt "privacy en transparantie vereisen", aldus Del Rey.

De zangeres, wiens echte naam Elizabeth Grant is, verzekerde haar fans dat ze muziek en poëzie blijft maken en voegde eraan toe: "Ik ben nog steeds erg aanwezig en hou van wat ik doe."

De timing van Del Rey's socialemediastop is opmerkelijk, aangezien ze volgende maand haar nieuwe album Blue Banisters uitbrengt. In de video waarin ze haar vertrek van sociale media aankondigt, deelt ze ook een aantal details over dat album. Zo bestaat het uit zowel al bestaand als nieuw materiaal en is een deel van de nummers geschreven door familieleden.

Del Rey kwam vorig jaar een aantal keer onder vuur te liggen vanwege controversiële berichten op haar sociale media. Zo bekritiseerde ze vrouwelijke muzikanten van kleur op Instagram, om later te zeggen dat haar opmerkingen onmogelijk als racistisch konden worden weggezet "omdat ik zwarte vrienden heb".