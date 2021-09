Kirsten Dunst is inmiddels bevallen van haar tweede zoontje, zo maakte ze bekend in een interview met The New York Times. De actrice maakte eerder dit jaar haar zwangerschap wel openbaar, maar zei er destijds niet bij wanneer ze uitgerekend was.

De 39-jarige Dunst, die onder meer te zien was in de Spider-Manfilms met Tobey Maguire, verklapte dat ze vier maanden geleden is bevallen van haar zoontje James Robert. "Dit is de nieuwste aanwinst, de grote man. Hij is een engel, maar wel een hongerige engel. En een zware engel", zegt Dunst over de achttien pond zware baby.

De actrice en haar vriend Jesse Plemons kampen na de bevalling met de nodige slaapgebrek. "Ik ben zo moe", zegt de actrice. "Ik heb in vier maanden tijd nog geen nacht normaal door kunnen slapen. Ik heb ook een trillend oog gekregen. Yep, het gaat heel goed met me", voegt ze er met een knipoog aan toe.

Dunst en Plemons leerden elkaar in 2015 kennen op de set van de serie Fargo. Ze verloofden zich in januari 2017, maar zijn nog niet getrouwd. Het stel verwelkomde eerder al hun inmiddels driejarige zoontje Ennis.