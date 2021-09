Bracha van Doesburgh raakte eerder dit jaar betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, waarna ze in therapie ging. De actrice vertelt in Vrouw dat ze een flinke klap had gekregen van het ongeval.

Van Doesburgh werd enkele maanden geleden op de snelweg aangereden door een vrachtwagen, waarna ze werd gelanceerd. "Daarna reed de wagen op me in en werd ik meters meegesleept. Gelukkig was ik alleen, ik moet er niet aan denken dat de kinderen erbij waren geweest. De auto zat van alle kanten in elkaar", vertelt de actrice.

"Ik heb veel geluk gehad", aldus Van Doesburgh. "Wonder boven wonder had ik niets. Fysiek dan, mentaal heb ik er een flinke klap van gehad. Toen ik hem op me af zag komen, dacht ik: dit is het. Ik was er nog weken van in de war dat ik er nog was."

De actrice vertelt dat ze na het ongeluk in therapie is gegaan. "Body Stress Release, waarbij ik niet precies weet hoe het werkte, maar wel de spanning uit mijn lijf voelde wegvloeien."