Laura Ponticorvo heeft drie dagen na haar bevalling last van kraamtranen, schrijft ze op Instagram. De YouTuber is nog niet hersteld van de zwangerschapsvergiftiging waar ze onlangs voor werd opgenomen en is de hele dag aan het huilen.

Ponticorvo beviel afgelopen dinsdag al na 34 weken van haar eerste dochtertje, Giulia. Het gaat goed met het meisje, maar toch kan de kersverse moeder het allemaal nog amper bevatten. "Ik heb begrepen dat je op dag drie na je bevalling de welbekende babyblues kunt voelen, oftewel kraamtranen."

"Ik ben de hele dag aan het huilen en er gieren zo ongelooflijk veel emoties door mijn lichaam heen. En m'n lichaam is ook nog eens aan het vechten om van die vreselijke ziekte af te komen, die helaas nog niet weg is. Ik ben gebroken, maar tegelijkertijd heel gelukkig. Ik probeer het nu weer eventjes los te laten en zal rustig aan alles moeten verwerken", schrijft ze onder een bruiloftsfoto van haar en haar man Ryan Rijger in het Italiaanse Villa Giulia.

Ze hoopt met het gezin op termijn naar Italië af te reizen. "We nemen onze Giulia mee naar de plek van de liefde, waar onze droom en wens is ontstaan van precies het meisje dat ze nu is! Onze kleine strijder die net als haar mama altijd zal vechten zodat we papa altijd trots kunnen maken."