De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat Wendy van Dijk medeschuldig is aan het faillissement van haar bedrijf Disq. Dit schrijft Quote, dat het vonnis in handen kreeg.

Van Dijk ligt al lange tijd in de clinch met ex-zakenpartner Robbert Boekema, omdat hij volgens haar een deel van de boedel achterover zou hebben gedrukt.

Het faillissement zou volgens de rechtbank vooral veroorzaakt zijn door Van Dijk zelf. Zij stopte met reclame maken op Instagram. Verder oordeelt de rechtbank dat Boekema inderdaad een deel van de voorraad heeft veiliggesteld, maar nergens is vastgelegd dat hij dat als medeaandeelhouder niet mocht doen. Met name het hooglopende aandeelhoudersconflict en niet zozeer het verhaal op de voorraad Disq's zou de directe oorzaak zijn van het faillissement.

Van Dijk startte in de zomer van 2020 een rechtszaak tegen ex-zakenpartner Boekema en claimt dat hij een deel van de voorraad van de apparaten heeft gestolen.

Disq werd in september 2018 opgericht en is een soort elastisch rubber waarmee je in de woonkamer fitnessoefeningen kan doen. Van Dijk en haar man Erland Galjaard hebben Disq inmiddels voortgezet onder de naam Wendy's Mobile Gym. Hiermee is een doorstart afgerond, maar het faillissement nog niet.