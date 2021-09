Kenneth Petty, de echtgenoot van Nicki Minaj, heeft schuld bekend in de zaak rondom zijn registratie als zedendelinquent in de Amerikaanse staat Californië. Eerder werd al bekend dat hij een deal had gesloten met de aanklager, waarbij hij een lagere straf zou krijgen als hij bekende.

De rechter vroeg Petty volgens Us Magazine donderdag alleen nog of hij de deal vrijwillig was aangegaan, waarop hij antwoordde: "Ja, edelachtbare." Daarmee waren de afspraken die de 43-jarige heeft gemaakt van kracht. De zitting waarin zijn straf wordt bepaald, vindt echter pas plaats in januari.

Zedendelinquenten die verzuimen de verplichte registratie in te dienen, kunnen maximaal tien jaar cel krijgen plus levenslange reclassering. Het is niet uitgesloten dat Petty evengoed een tijdje moet zitten. Ook zouden de aanklagers er in de papieren op hebben gewezen dat de minimale straf voor het vergrijp vijf jaar reclassering is.

Petty werd in maart van 2020 gearresteerd omdat hij naar Minaj in Californië was verhuisd, maar zich daar niet had aangemeld als zedendelinquent. Dat moet hij doen sinds hij in 1995 in New York werd veroordeeld voor poging tot verkrachting. Naast de registratie moet hij zich ook houden aan een avondklok.

Minaj en Petty hebben sinds 2018 een relatie en maakten een jaar later bekend getrouwd te zijn. Het stel heeft een zoontje, dat aan het eind van de maand één jaar wordt.