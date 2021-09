Tony Junior kijkt met een goed gevoel terug op zijn deelname aan realityprogramma De Bachelor, waarin hij op zoek ging naar de liefde. Wel vond hij het emotioneel zwaarder dan hij van tevoren had gedacht.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

In de reünieaflevering van het Videoland-programma was donderdag te zien dat Tony en Julia, de vrouw aan wie hij zijn laatste roos gaf, geen relatie meer hebben. De twee waren "een week of vier, vijf" bij elkaar, maar toen kreeg de dj twijfels. In de uitzending was ook te zien dat enkele vrouwen verbolgen waren over het feit dat Tony daarna nog een paar keer had afgesproken met deelneemster Maxime. Hij zou daarmee niet eerlijk zijn geweest tegenover zowel Maxime als Julia.

Al met al ziet de 31-jarige Tony De Bachelor als "iets heel moois" dat op zijn pad is gekomen. "Het was een eer dat ik dit mocht doen. Emotioneel gezien was het heftig, ik had het echt minder heftig ingeschat. Ik ben blij dat ik zo veel mensen heb mogen leren kennen en het is jammer dat er een beetje een zure nasmaak is. Maar ik ben heel blij dat dit in mijn leven voorbij is gekomen."

“Ik heb echt geleerd dat ik m'n mensenkennis even moest opkrikken.”

Van sommige keuzes die hij in het programma maakte, had de vrijgezel lang last. "Stel, je geeft geen roos aan een deelneemster en je ziet dan haar reactie, dat doet je echt wat. En als ik Oriana (een van de twee laatst overgebleven deelneemsters, red.) verdrietig zie zijn, doet me dat ook heel veel. Op zulke dingen kun je je niet voorbereiden."

Volgens Tony Junior was er een psycholoog verbonden aan het programma, maar lost de dj dingen altijd het liefst op zijn eigen manier op. "Dat doe ik tijdens het slapen, of tijdens het douchen, of wat ik ook aan het doen ben. Dan ga ik even zitten en denk ik na over waar ik sta en waar ik naartoe wil."

'Er worden veel onwaarheden verspreid'

De dj keek alle afleveringen terug en kwam daardoor dingen te weten die hij tijdens de opnamen niet meekreeg. "Dat was voor mij heel interessant want ik zag in Kroatië alleen de dingen die ik zelf meemaakte, niet wat er in het huis van de vrouwen gebeurde. Ik heb ook echt geleerd dat ik m'n mensenkennis even moest opkrikken en beter moest worden in het inschatten van mensen en hoe ze met elkaar omgaan."

Tony zegt uiteindelijk nergens spijt van te hebben. "Het enige waaraan ik me kan vasthouden, is de waarheid. Ik ben altijd open en eerlijk geweest, wat er ook wordt verteld. Er worden veel onwaarheden verspreid en veel dames baseren hun mening op roddels. Maar uiteindelijk heb ik niks verkeerd gedaan."