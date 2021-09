Dave en Donny Roelvink hadden ruzie, omdat ze te veel op elkaars lip zaten. Het bijleggen van de onenigheid bleek eenvoudig, vertellen de broers donderdag in De Telegraaf.

"Er is geen bom gebarsten of zo. Het was gewoon een kwestie van veel te veel op elkaars lip zitten", zegt Dave. "We waren niet alleen broers maar ook de beste vrienden en dan werkten we ook nog eens samen. Dan kunnen irritaties snel oplopen en na een tijdje dachten we allebei: laten we elkaar maar eventjes helemaal niet meer zien."

Maandenlang hadden de zonen van Dries Roelvink geen contact met elkaar. De zanger probeerde verschillende lijmpogingen in gang te zetten, maar die mislukten, tot Dave in april aankondigde vader te worden.

"Pa had al een paar keer geprobeerd ons samen aan tafel te krijgen, maar dat had ook zoiets geforceerds", vindt Donny. "Een paar maanden geleden hoorde ik dat Dave en Jazzlyn een kindje verwachtten en dat was gewoon het moment om ze te bellen en te feliciteren. 'Kom dan even langs', zei hij, en dat heb ik de volgende dag gedaan. Nou, toen was het meteen als vroeger en was het meteen ook klaar."

De broers ontkennen dat de ruzie iets te maken had met Donny's mening over de levensstijl van Dave. De aanstaande vader zegt in de afgelopen maanden te zijn veranderd. "Je kan wel zeggen dat ik een stuk rustiger geworden ben", zegt de 27-jarige dj en realityster. "Het is een fase in mijn leven waar ik nu aan toe ben. Niet te vroeg, wat het twee jaar geleden bijvoorbeeld wel zou zijn geweest. Toen was ik nog niet uitgeraasd."