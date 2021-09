Actrice Jennifer Love Hewitt en haar man Brian Hallisay hebben hun derde kind mogen verwelkomen. De baby is een jongen en heeft de naam Aiden James gekregen. De actrice maakte het nieuws zelf wereldkundig via Instagram.

"Dit is hoe mijn kinderen mij naar het ziekenhuis stuurden. Mijn buik was een grote hit", schrijft Hewitt bij een foto van haar nog zwangere buik waarop een gezichtje is getekend.

Ze voegt daaraan toe: "Ze zeggen weleens dat vrouwen die op het punt van bevallen staan uit hun lichaam treden en naar de sterren reizen om daar de ziel van hun kindje op te halen en samen terug te keren. Het was mij een grote eer om jou op te pikken, Aidan James. Nu terug naar knuffels en rust."

Hewitt brak in de jaren negentig door als Sarah in de dramaserie Party of Five. In 1997 speelde ze de hoofdrol in de tienerhorrorfilm I Know What You Did Last Summer. Recent was ze te zien in de politieserie 9-1-1. Ze was al moeder van Autumn (7) en Atticus (6).