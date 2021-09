Linda Hakeboom zag dat mensen schrokken toen ze zagen hoe kanker haar uiterlijk had beïnvloed. De documentairemaakster laat aan LINDA weten dat ze zich niet alleen doodziek voelde, maar er ook doodziek uitzag.

"Ik vond het moeilijkste de blik in hun ogen wanneer mijn vrienden of familie me voor het eerst helemaal kaal zagen. Ik zag altijd dat ze probeerden niet aan mij te laten merken hoe erg ze schrokken, maar natuurlijk schrokken ze wel. En ik voelde dat moment altijd", zegt Hakeboom in een video.

In de video zegt Hakeboom, die de diagnose borstkanker kreeg, dat ze ervoor koos om nooit haar compleet kale hoofd online te laten zien.



"Niet omdat ik me ervoor schaam, maar omdat ik het denk ik niet prettig vind wanneer dat over tien jaar nog bovenaan mijn Google zoekresultaten staat. Want dat is hoe het werkt."

Hakeboom vindt het niet erg om haar reeds aangegroeide haar aan haar volgers te laten zien. Toch voelt ze zich enigszins onzeker.



"Ook al groeit er alweer wat haar, voor mij is dit heel kwetsbaar en eng om te delen. Maar het is zo'n belangrijk onderdeel van het verhaal. En helaas realiteit voor heel veel mensen met kanker. Dus ik heb het toch gedaan."