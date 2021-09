Lorde heeft moeite met wat er komt kijken bij het leven van een populaire artiest. In gesprek met Vogue vertelt de 24-jarige Nieuw-Zeelandse dat ze erg gevoelig is en moeite heeft met de publieke taken van het popsterrenbestaan.

"Ik ben geweldig in mijn werk, maar ik weet niet of ik de ideale persoon voor het artiestenbestaan ben", aldus Lorde. "Ik ben enorm gevoelig en ben niet gemaakt voor het popsterrenleven."

Voor de zangeres, die doorbrak met Royals, zijn publieke optredens zeer intensief. "Daar ben ik niet goed in. Dat natuurlijke charisma dat je daarvoor moet hebben, heb ik niet."

"Dingen als fotoshoots, rodeloperevenementen en interviews kan ik doen tot het punt dat ik compleet uitgeblust ben. Maar dan neem ik er ook echt afstand van en zie je me een paar jaar niet", vertelt Lorde, die onlangs na vier jaar weer een nieuw album uitbracht.

"Dan leid ik even een heel ander leven en ga ik naar elk feestje, kook ik elke maaltijd die er bestaat en maak ik elke wandeling die er mogelijk is. En als ik het gevoel heb dat genoeg te hebben gedaan, keer ik weer terug in de spotlights."