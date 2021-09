Laura Ponticorvo en haar man Ryan zijn dinsdag ouders geworden van hun eerste kind samen, dochter Giulia Sébi Amore Margherita.

Ponticorvo liet eerder weten dat ze donderdag werd opgenomen in het ziekenhuis met pre-eclampsie, dat ook wel zwangerschapsvergiftiging wordt genoemd. Ze moest daar blijven tot haar dochter was geboren.

"Ze doet het zo goed en ze is megasterk", schrijft de musicalactrice en vlogger op Instagram. "Ik heb er alles aan gedaan en gestreden om haar zo lang mogelijk te laten bubbelen in mijn buik, maar helaas gaf mijn lichaam op. Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden." Giulia werd voor de uitgerekende datum geboren.

De echtgenoot van Ponticorvo heeft al drie kinderen uit eerdere relaties, twee zoons en een dochter. Ponticorvo was onder meer te zien in de musical Verliefd op Ibiza.