Travis Barker voelt zich naar eigen zeggen onoverwinnelijk aan de zijde van zijn vriendin Kourtney Kardashian. Zo stapte hij onlangs weer voor het eerst in een vliegtuig nadat hij in 2008 zwaargewond was geraakt bij een ongeluk met een privéjet, waarbij vier van de zes inzittenden om het leven kwamen.

Voordat de 45-jarige muzikant een relatie kreeg met Kardashian moest hij er niet aan denken om weer te vliegen, vertelt hij aan het modeblad Nylon.

"Het voelt nog heel nieuw, maar het betekent heel veel voor me dat ik iemand in mijn leven heb die me de kracht en hoop geeft om te dealen met traumatische gebeurtenissen uit mijn leven", aldus Barker. "Dat is wat zij voor me doet. Ik ben onoverwinnelijk als ik met haar ben. Ik had nooit gedroomd of zelfs maar overwogen om ooit nog te vliegen."

Kardashian had op een gegeven moment tegen haar vriend gezegd dat ze graag met hem wilde reizen. "Ik vertelde haar dat ze me 24 uur voordat ze ergens naartoe wilde op de hoogte moest brengen, en dat heeft ze gedaan."

De dag voor hij vloog, deed hij samen met een vriend ademhalingsoefeningen om tot rust te komen. De uiteindelijke vlucht, die twee uur duurde, was volgens Barker "de makkelijkste ooit". Het koppel ging naar Cabo San Lucas in Mexico.