De man die ervan wordt verdacht samen met Lil Kleine een man te hebben mishandeld in 2019, is de succesvolle ondernemer Peter S. De man kwam in 2012 in het nieuws toen Badr Hari in zijn gehuurde skybox in de toen nog Amsterdam ArenA ondernemer Koen Everink mishandelde.

Dat werd woensdag duidelijk tijdens een regiezitting in de rechtbank van Amsterdam. S. is rijk geworden met zijn transportbedrijf en is daarnaast vastgoedhandelaar en investeerder.

Ook is hij een fanatiek bokser. Zo heeft hij onder zijn huis in Boxtel een boksring laten maken waar hij sparde met Hari, valt te lezen in een artikel in Quote.

S. zei in eerste instantie dat hij op het veld van de ArenA stond toen Everink werd mishandeld. Later gaf de 49-jarige man toe dat hij wel in de skybox was, maar op het balkon stond en niets had gezien.

Wat zijn precieze rol bij de mishandeling op 6 december 2019 in Club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam is geweest, is niet duidelijk. Tegen S. is net als tegen Lil Kleine en de derde verdachte Arnold H. mishandeling in vereniging ten laste gelegd. Het slachtoffer zou zijn geschopt en geslagen.

Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, ontkent de beschuldiging. Eerder dit jaar werd een zaak tegen de rapper geseponeerd. Hij zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld in een hotel op Ibiza. De twee maakten in een videoverklaring bekend dat er wel sprake was van een ruzie, maar geen fysiek geweld.

Ook derde verdachte heeft reputatie

Ook verdachte H. was eerder in het nieuws. Door het Brabants Dagblad (BD) liet hij een paar jaar geleden optekenen een strafblad van "hier tot Tokio te hebben". De man plaatste in 2018 een filmpje op Facebook waarop te zien is hoe een man een jongen mishandelt. Een vrouw die ook te zien is op de beelden voelde zich dusdanig bedreigd dat zij en haar gezin onderdoken.

De zitting van woensdag betrof een regiezitting. De advocaten van de verdachten vroegen zich vooral af waarom een zaak als deze door meerdere rechters wordt behandeld en niet door de politierechter, zoals doorgaans bij een mishandeling gebeurt.

De rechtbank liet hierop weten dat het onder andere te maken heeft met de beelden van de mishandeling die tijdens de inhoudelijke behandeling getoond zullen worden.

De zaak tegen de drie mannen gaat op 28 januari 2022 verder.