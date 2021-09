Olivia Munn is in verwachting van haar eerste kind. De 41-jarige X-Men-actrice heeft sinds enkele maanden een relatie met stand-upcomedian John Mulaney. Hij maakte het nieuws zelf bekend in talkshow Late Night with Seth Meyers.

Mulaney zegt in het programma dat hij Munn afgelopen lente in Los Angeles heeft ontmoet en een relatie met haar heeft gekregen. De komiek was op dat moment aan het afkicken van een verslaving. "Zij heeft mijn hand vastgehouden gedurende die hel en nu krijgen we samen een kind", vertelt hij. "Ik word vader. We zijn allebei heel gelukkig."

In mei gingen er voor het eerst geruchten dat Munn en Mulaney een stel waren. De comedian vroeg kort daarna officieel de scheiding van zijn vrouw Anna Marie Tendler aan. Tendler liet daarop weten een gebroken hart te hebben, maar hem sterkte te wensen met zijn herstel.

Munn speelde Psylocke in de film X-Men: Apocalypse. Verder was ze te zien in series als The Newsroom en New Girl.