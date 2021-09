Kylie Jenner is inderdaad zwanger van haar tweede kind. De realityster plaatste dinsdag een video op Instagram waarin ze dat bevestigt.

In de clip is te zien hoe de 24-jarige ondernemer samen met vriend Travis Scott en dochter Stormi (3) naar een dokter gaat voor een echo, en hoe ze die even later aan haar moeder Kris Jenner laat zien.

Later in de video toont ze haar al aardig gegroeide buik, en een clipje van een later doktersbezoek waarin ze met Stormi naar de hartslag van haar tweede kind luistert.

Vorige maand meldden verschillende Amerikaanse sites al dat Jenner opnieuw in verwachting was, maar de voormalig realityster reageerde toen niet op de berichten. Haar eerste zwangerschap verborg ze zelfs helemaal voor de buitenwereld. Pas een paar dagen na de geboorte van Stormi op 1 februari 2018 maakten Jenner en Scott wereldkundig dat ze ouders waren geworden.