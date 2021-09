Actrice Lily Collins en regisseur Charlie McDowell zijn zaterdag getrouwd. De twee gaven elkaar het jawoord in de Amerikaanse staat Colorado, deelt de 32-jarige dochter van muzikant Phil Collins dinsdag op Instagram.

"Wat begon als een sprookje is nu voor altijd mijn realiteit. Ik zal nooit op de juiste manier kunnen verwoorden hoe buitenaards het afgelopen weekend was, maar magisch is een goed begin", schrijft de Emily in Paris-actrice bij een aantal foto's van de huwelijksdag.

Collins en de 38-jarige McDowell verloofden zich een jaar geleden. Ze zijn zo'n twee jaar samen.