Scott Disick, de ex-vriend van Kourtney Kardashian, heeft een punt gezet achter zijn relatie met Amelia Hamlin. Volgens Fox News zijn de 38-jarige realityster en het 20-jarige model na bijna een jaar uit elkaar.

Disick en Hamlin waren sinds vorig jaar oktober een stel. Enkele maanden daarvoor zag de realityster zijn relatie met model Sofia Richie, de dochter van Lionel Richie, stranden.

Disick was van 2005 tot en met 2015 samen met Kardashian, met wie hij drie kinderen heeft.

Samen met haar was hij sinds het eerste seizoen in Keeping Up with the Kardashians te zien. Eerder dit jaar kwam er na twintig reeksen een einde aan de realityserie.