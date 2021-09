Het voormalige televisieduo Frank Jansen en Rogier Smit heeft van de rechter te horen gekregen dat ze een omgangsregeling voor hun hond Coco moeten hanteren. Rogier mag Coco, die bij Frank woont, twee keer per week ophalen.

De regeling geldt tot de scheiding van het stel juridisch is afgerond. Voor de camera van Shownieuws zegt Frank nooit te hebben gedacht dat de rechter zijn ex in het gelijk zou stellen.

"Eigenlijk vind ik het zielig voor de hond, maar ik snap wel dat Rogier het wil. Het enige vervelende is dat deze afspraak maar tijdelijk is, want het geldt tot de scheiding is uitgesproken. En dat zal wel binnenkort gebeuren. Hij moet wel snel handelen, wil hij de hond zien. Bovendien ga ik binnenkort naar Frankrijk en dan is de hond hier niet."

Frank hoopt dat de scheiding snel is afgerond, zodat hij en Rogier hun eigen leven kunnen voortzetten.

"Eerlijk gezegd had ik dat al eerder verwacht, want ik heb daar een beetje haast achter gezet. Zulke dingen mogen niet te lang duren. Nou heeft hij weer gedreigd met een kort geding, misschien bedenkt hij morgen weer wat. Ik wil rust in mijn leven hebben."

Duo was in 2009 voor het eerst op televisie

In 2009 werden Frank en Rogier voor Bij ons in de PC gevolgd in het dagelijks leven. In 2017 keerde het stel terug op televisie. Dat gebeurde in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm.

Het stel ging vanaf 2018 in Paleis voor een prikkie mensen met een kleine portemonnee helpen. In totaal hielden de twee het vier seizoenen vol bij SBS6, tot RTL 4 op hun pad kwam. In december 2019 tekenden ze een contract voor drie jaar om diverse televisieprogramma's te maken.

Rogier vond het huis in Frankrijk armoedig

Nog voor er aan de opnames van nieuwe programma's begonnen kon worden, barstte de bom. Volgens Frank was de roem zijn ex naar het hoofd gestegen. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld.

Rogier zei op zijn beurt dat Frank helemaal niet rijk is, althans niet vóór het tekenen van het RTL-contract. Hij toonde beelden van het huis in Frankrijk, dat er volgens Rogier armoedig uitziet.