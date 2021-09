Kluun is zaterdag getrouwd met zijn vriendin Anne, vertelt hij dinsdag op Instagram. De 57-jarige schrijver, die voluit Raymond van de Klundert heet, deelt het nieuws in een bericht waarin hij over zijn geliefde schrijft.

De twee leerden elkaar in 2017 kennen, toen Van de Klundert een coachingsopleiding bij Anne volgde.

"In mei 2019 ontmoetten we elkaar opnieuw, toen Anne bezig was met een nieuw boek en vroeg of ik mee kon denken over de marketing en een titel. We spraken een paar keer af en praatten samen over schrijven, boeken, uitgevers en over de liefde."

Tijdens die gesprekken werden de twee verliefd op elkaar. "Na de tweede ontmoeting heb ik stiekem door de luxaflex op mijn woonboot staan kijken hoe Anne haar fiets van het slot haalde, opstapte en wegfietste. Daarna heb ik twintig minuten voor me uit staan staren, volledig van de kaart. Afgelopen zaterdag zijn we getrouwd."

De Komt een vrouw bij de dokter-auteur maakte in mei bekend dat hij Anne ten huwelijk heeft gevraagd. Momenteel is de schrijver op Zanzibar. Of hij op huwelijksreis is op het Tan­za­ni­aanse eiland, is niet bekend.