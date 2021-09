Gert Verhulst merkte dat het hem een bevrijdend gevoel gaf om in zijn eigen reallifesoap zijn privébeslommeringen met het grote publiek te delen. De Studio 100-baas vertelt in gesprek met NU.nl dat ze vrijwel niets in scène hebben gezet en dat de kijkers dat erg waarderen.

"Het opnemen van de soap voelde als een soort bevrijding", zegt Verhulst, die in Vlaanderen nu in de tweede reeks van De Verhulstjes te zien is.

"Ik heb lang veel dingen niet willen delen. Verborgen houden is een groot woord, maar je wil bepaalde dingen toch uit de publiciteit houden. Dat brengt op den duur een soort stress met zich mee, omdat je het gevoel krijgt alsof je dingen doet die het publiek niet mag zien, terwijl dat absoluut niet zo is. Dus voor de soap zeiden we: hup, kom maar binnen, je mag alles zien wat we doen en waar we wonen."

“Ellen heeft totaal geen tv-ervaring en voor haar was het in het begin ook een beetje vreemd.”

"Aan de camera's was ik snel gewend", vervolgt de Studio 100-baas. "Je moet ook vooral niet proberen om spectaculaire dingen te doen. Mensen zien graag dat je wakker wordt in je eigen bed en andere banale dingen. Hoe banaler, hoe liever mensen het zien, lijkt het wel. We zorgen er ook voor dat we zo weinig mogelijk in scène zetten, want mensen merken dat toch. Als we dat deden, zou de soap ook niet zo'n succes zijn."

Verhulst noemt zijn vrouw Ellen "de ster van de show". "Ellen heeft totaal geen tv-ervaring en voor haar was het in het begin ook een beetje vreemd. Maar ze had al snel niet meer door dat de camera's er waren en ik zag snel de Ellen die ik zelf ook ken."

Dochter Marie Verhulst met Samson. Dochter Marie Verhulst met Samson. Foto: ANP

'Verbaasde me dat Viktor ook de showbizz in is gegaan'

Naast Ellen spelen ook zijn kinderen Marie en Viktor een grote rol in de serie. Beide 'Verhulstjes' zijn ook de showbizzkant opgegaan: Marie werkt bij Studio 100 als het nieuwe baasje van hond Samson, Viktor presenteert met Monica Geuze Temptation Island: Love or Leave.

"Het is fantastisch om Marie als het nieuwe baasje van Samson te zien", zegt Verhulst, die voorheen die rol vervulde. "Vanaf het eerste uur maakte ze zich dat helemaal eigen, maar het is jammer dat ze wegens corona nog weinig heeft kunnen optreden."

“Viktor was vijf jaar geleden heel verlegen, bijna een beetje contactgestoord.”

Van Marie had Verhulst altijd wel verwacht dat ze in de showbizzwereld zou belanden, maar dat zijn zoon ook die kant op is gegaan, verraste de Studio 100-baas.

"Ja, dat verbaasde me wel. Vijf jaar geleden had hij die intentie nog helemaal niet. Hij was heel verlegen, bijna een beetje contactgestoord. Maar hij doet het wonderbaarlijk goed naast Monica in Temptation Island, het is bijzonder om hem daar te zien. En ik zal eerlijk bekennen: ik heb het de afgelopen jaren ook gekeken, ik ben fan. Het is mijn guilty pleasure."