Ferry Doedens heeft ontkend een relatie te hebben met de Italiaan Marco Parisi. Eerder meldde Shownieuws dat het management van de acteur de relatie bevestigde, maar Doedens zei maandag in RTL Boulevard dat deze informatie niet klopt.

"Ik moet zeggen dat ik net zo verrast was als de rest van Nederland", aldus de 31-jarige acteur, die vertelde dat hij en zijn manager niet gebeld zijn door Shownieuws.

"Ik was een jongen aan het zien waar ik het leuk mee heb gehad, maar ik heb geen relatie met deze jongen. We hebben gewoon contact met elkaar, hij woont in Italië en is daar heel erg druk mee. We hebben geen relatie."

De Italiaan en Doedens zijn samen in Griekenland op vakantie geweest en Parisi plaatste regelmatig foto's van de twee op sociale media.

Doedens is momenteel bezig met de opnames van de educatieve oorlogsfilm In de schaduw van weleer. Hij vertelde op de set van de film nog niet te weten of hij wil doorgaan met zijn OnlyFans-account, waarop hij expliciet materiaal van zichzelf plaatst.

"Ik heb ook wel bewust wat meer rust genomen. Misschien wil ik dit jaar nog wat meer gaan reizen. Dat heb ik een heel lange tijd niet kunnen doen en ik denk dat het goed is om mezelf te herontdekken."