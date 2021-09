Zendaya ging tijdens de coronaperiode in therapie, waarin ze onder meer het beheer van haar eigen geld besprak met haar psycholoog. De actrice hoopt dat de gesprekken haar helpen om haar geld verstandiger te kunnen uitgeven, vertelt ze in een interview met Vogue.

"Mijn moeder is een enorme spaarder, terwijl mijn vader vindt dat je het beter tijdens je leven uitgeeft", aldus de 25-jarige Zendaya.

"Ik zit daartussenin. Mijn wens is een carrière te hebben waarin ik uiteindelijk in een financieel onafhankelijke positie beland en de dingen kan doen die ik leuk vind. Dus klussen aannemen omdat je ze graag wil doen en niet per se hoeft te doen. Maar ik weet wel dat ik altijd wil blijven werken, anders is alles uiteindelijk voor niets geweest."

Toen het coronavirus wereldwijd toesloeg en er strenge lockdowns werden ingevoerd, voelde de actrice zich verdrietig en besloot ze aan te kloppen bij een psycholoog. "In eerste instantie werd ik wakker en voelde ik me verdrietig, waardoor ik me afvroeg: wtf is er met me aan de hand? Ik had geen idee hoe ik daarvan af moest komen. Therapie heeft me geholpen om meer inzicht te krijgen."

"Ik zou iedereen die de financiële mogelijkheden heeft om een therapeut te bezoeken dat zeer aanraden. Er is niks mis met werken aan jezelf en leren omgaan met bepaalde dingen doordat iemand je daarbij helpt. Iemand die niet je moeder of een vriendin is. Iemand die volstrekt blanco naar jou kijkt en geen vooroordelen heeft", aldus Zendaya.